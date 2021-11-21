جريزمان: تجربة برشلونة ليست كارثية ولا أغار من مبابي وبنزيما

تحدث النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان عن فترته مع نادي برشلونة ضمن أشياء أخرى، مؤكدًا أنها لم تكن تجربة كارثية.

البرسا في صيف 2019 تعاقد مع جريزمان لتشكيل ثنائية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن حتى الصيف الماضي لم يقدم المستوى المأمول.

ليقوم النادي الكتالوني بإرسال جريزمان إلى أتليتكو مدريد إعارة لمدة عامين نظير 10 ملايين يورو، مع تكفل النادي المدريدي بدفع راتبه كاملًا، لحل أزماته المالية.

ماذا قال جريزمان؟

أجرى الفرنسي حديث مطول مع "تيليفوت" تحدث فيها عن عدة أشياء على رأسها تجربته في برشلونة وعودته إلى أتليتكو مدريد وعلاقته مع مبابي وبنزيما.

وعن توقيعه لبرشلونة، رد جريزمان: "كنت سعيدًا جدًا بالذهاب إلى هناك، كان لدي زملاء رائعون في الفريق، لقد تعلمت الكثير من المدربين على الرغم من أنني لم ألعب أحيانًا وكان الأمر معقدًا".

وتابع: "لم تكن كارثة أيضًا، لأنني سجلت ما يقرب من 20 هدفًا، بالنسبة لي فخر كبير أن ألعب في برشلونة ".

ماذا قال جريزمان عن علاقته بمبابي وبنزيما؟

وعندما سئل هل يشعر بالغيرة لرؤية بنزيمة ومبابي يسجلون الأهداف، قال الفرنسي: "لا، لا، من الأفضل أن يسجلوا، لذا فزنا بالمباراة (يضحك)".

واختتم: "في بعض الأحيان كنت أتوقف قليلاً في الملعب لأشاهدهم يلعبون: لقد كان رائعًا، كلما كانوا أفضل، كان ذلك أفضل لنا لأننا نصنع الفرص والأهداف".

ماذا قال جريزمان عن عودته إلى أتليتكو مدريد؟

قال الفرنسي عن شعوره للعودة إلى الروخي بلانكوس: "كنت قلقًا، أعلم أنني كنت في البداية سيء، لكنني كنت أعرف أنني سأبذل قصارى جهدي على أرض الملعب لرفع الروح المعنوية وحتى الآن كل شيء يسير على ما يرام".

وأردف: "لدي مدرب يثق بي، وناد يثق بي، زوجتي سعيدة، وأولادي سعداء، أنا سعيد جدًا أيضًا، في الخارج أو في الميدان".

وواصل: "إنهم يحبوني لما أنا عليه، لذا فهذا مثالي للجميع".

الجدير بالذكر أنّ البرسا دفع 125 مليون يورو للتعاقد مع جريزمان في صيف 2019، ولكنه خلال 102 مباراة سجل فقط 35 هدفًا وصنع 17 آخرين.

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