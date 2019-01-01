جريزمان أم نيمار؟ برشلونة يتخذ قراره النهائي

النادي الكتالوني يسعى لتكوين الهجوم الأقوى في العالم

استقر نادي برشلونة الإسباني، على أهدافه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتلبية طموحات جماهير الفريق.

الجدل المستمر حول رغبة برسا في ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أم نظيره البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن هدف برشلونة الرئيسي هو التعاقد مع الثنائي معاً هذا الصيف.

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ويأتي ذلك لتوفير المزيد من الدعم للمدرب إرنستو فالفيردي، لتعويض الفشل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويطمح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، في تواجد الثنائي بالفريق بجوار ليونيل ميسي، لتكوين خط الهجوم الأقوى في العالم.

الاتفاق مع جريزمان تم حسمه، حيث يدفع برشلونة 120 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

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وتتبقى الصفقة الأصعب وهي نيمار، حيث يحاول برشلونة تلبية المطالب المالية لباريس، من أجل إعادة النجم البرازيلي لكامب نو مرة أخرى.

ويأتي السيناريو الأقرب بدفع برشلونة 100 مليون يورو، وعرض لاعبه فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية لإقناع باريس ببيع نيمار.