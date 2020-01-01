إدارة الأهلي السعودي تضع خطة الميركاتو الشتوي

كانت إدارة الأهلي قد تواصلت مع أكثر من لاعب كان أبرزهم طلال عبسي مدافع نادي التعاون

يبدو أن إدارة الأهلي السعودي قد حسمت موقفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني خلال الأيام الماضية.

تقارير مُقربة من الراقي قالت أن مسؤولي النادي قرروا الاكتفاء بصفقة محلية وأخرى أجنبية للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن إدارة النادي بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس تسعى للتوقيع مع لاعب محلي وآخر أجنبي في مركز خط الدفاع، لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب الذي سيكمل بهم منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأضافت التقارير أن الأهلي سيكتفي بصفقة مارين إذا لم تنجح في الوصول لاتفاق مع أحد الأسماء التي فتحت خط المفاوضات معه منذ الشهر الماضي.

وفي هذه الحالة ستحتفظ الإدارة بباقي الأسماء الأجانب ضمن قائمة الفريق منذ بداية الموسم وهم لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي ومواطنه جوزيف دي سوزا لاعب المحور وألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي البوسني، ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر، وعمر السومة.

وكانت إدارة الأهلي قد تواصلت مع أكثر من لاعب كان أبرزهم طلال عبسي مدافع نادي التعاون، وكانت هناك مفاوضات مع أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن ولكن لم يكتب لها التوفيق.