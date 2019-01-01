جروس: الثأر ليس هدفنا أمام حسين داي والمواجهة صعبة

الزمالك في لقاء الحسم أمام نصر حسين داي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، أنه لا مجال للوقوع في الأخطاء خلال مواجهة نصر حسين داي، مشددًا على أهمية استغلال كافة الفرص التي ستتاح أمام اللاعبين.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الجزائري غدًا الأحد، على ملعب 5 يوليو، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "المباراة في غاية الصعوبة، وسندخلها بهدف واحد فقط هو الفوز للصعود لدور الـ8، والحديث عن الثأر ليس في حساباتنا، حضرنا لمواجهة فريق محترم يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولديه هو الآخر طموح التأهل للدور المقبل".

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وأضاف: "أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة جيدة، وهو ما سيجعل لاعبي الفريق يقدمون مباراة جيدة، ودافع لنا لاستغلال جميع الفرص التي ستتاح لنا".

السويسري اختتم: "الآن نحن في أهم مباراة بالمجموعات ولن تتحمل أي أخطاء، علينا أن نكون متحدين نلعب بكل قوة من أجل الفوز".

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، يليه بترو أتلتيكو وحسين داي بسبع نقاط، وأخيرًا جور ماهيا بست نقاط.

وكان الفريق الجزائري قد خطف نقطة التعادل خلال لقاء الذهاب بينهما في مصر، الذي انتهى بهدف لكل منهما.