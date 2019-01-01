الإسماعيلي والزمالك الأسوأ في دوري أبطال أفريقيا

عاد الدراويش بعد الإقصاء ليودعوا من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دون أي فوز، خرج الإسماعيلي خروجًا مخزيًا لا يليق بتاريخه من دوري أبطال أفريقيا، مختتمًا مشواره بالخسارة أمام الأفريقي التونسي بهدف نظيف، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الدراويش تم استبعادهم من البطولة في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد أحداث الشغب التي صدرت من جماهيرهم خلال مواجهة الأفريقي التونسي، لكن الاتحاد الأفريقي قبل الاستئناف وأعادهم للمشاركة إلا أنهم لم ينجحوا في تخطي هذا الدور.

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نقطتان فقط حصيلة الإسماعيلي خلال ست مباريات من دور المجموعات، حيث تلقوا أربع هزائم أمام مازيمبي والأفريقي "مرتين" والقسنطيني الجزائري، وتعادل أمام مازيمبي والقسنطيني.

هذا الرصيد من النقاط هو الأسوأ للأندية المصرية خلال مشاركاتهم بدوري أبطال أفريقيا، وكان الزمالك قد حققه من قبل في نسخة عام 2012 من البطولة.

تذيل الفارس الأبيض مجموعته وقتها خلال الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي وبيريكوم تشيلسي الغاني.

وفي السطور التالية أقل رصيد من النقاط حصده الثلاثي الكبير (الأهلي - الزمالك - الإسماعيلي)..

نهاية المباراة ⏱️



🔶 الإسماعيلي يخسر من الإفريقي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.



الدراويش لم ينجح في الفوز في أي مباراة بدور المجموعات 🙄



(@ismailyofficial:📸) pic.twitter.com/dxfceEccOL — جول مصر (@goaleg) ١٦ مارس ٢٠١٩

الأهلي:

عام 2011، 7 نقاط (1 فوز، 4 تعادلات، 1 هزيمة)

عام 2016، 6 نقاط (1 فوز، 3 تعادلات، 2 هزيمة)

الزمالك:

عام 2008، 8 نقاط (1 فوز، 2 تعادل، 3 هزيمة)

عام 2012، 2 نقاط (2 تعادل، 4 هزيمة)

عام 2014، 4 نقاط (1 فوز، 1 تعادل، 4 هزيمة)

الإسماعيلي:

عام 2010، 6 نقاط (2 فوز، 4 هزيمة)

عام 2019، 2 نقاط (2 تعادل، 4 هزيمة)