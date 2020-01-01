جدول مواعيد مباريات الجمعة 13 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 مارس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

على الرغم من تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع دول العالم بإلغاء وتأجيل الأنشطة الرياضية، لكن يوم الجمعة 13 مارس 2020، 18 رجب 1441 هجريًا، سيشهد عددًا من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.

سيشهد دوري الخليج العربي مباراة حتا والوصل، ثم تنطلق مباراة هامة بين شباب الأهلي وعجمان، بينما الختام سيكون بين خورفكان والنصر.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستُختتم الجولة الثانية والعشرين من البطولة عبر مباراة هامة في منتصف الجدول بين الفيصلي والحزم على ملعب الأخير.

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كذلك ففي كأس أمير قطر سوف يلتقي الوكرة مع السد في ربع نهائي البطولة، على أن يلتقي ليون مع ريم في الدوري الفرنسي وكذلك بادربورن مع فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الدوري الإسباني قد تم تأجيلها، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدوري الإيطالي، فيما ستُلعب كافية المباريات المشار إليها سلفًا بدون حضور جماهيري بسبب وباء كورونا.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات الجمعة 13 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 مارس "13-3-2020":

دوري الخليج العربي المباراة الموعد القناة الناقلة حتا - الوصل 17:45 الإمارات، 15:45 مصر أبو ظبي الرياضية عجمان - شباب الأهلي 17:45 الإمارات، 15:45 مصر أبو ظبي الرياضية النصر - خورفكان 20:30 الإمارات، 18:30 مصر أبو ظبي الرياضية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الفيصلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية

كأس أمير قطر المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - السد 18:30 قطر، 17:30 مصر beIN Sports HD