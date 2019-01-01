جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

كل ماتريد معرفته عن المنتخب المصري الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، مواعيد ونتائج جميع المباريات حتى النهائي وأكثر من ذلك

تأهل منتخب مصر الأوليمبي لنهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزة على جنوب أفريقيا بثلاثة أهدافٍ مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما فى نصف النهائي، والذي وصل له بعد الفوز على الكاميرون في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية ليصبح الفوز الثالث له على التوالى بعد الفوز على مالي بهدف بلا رد والفوز على غانا بنتيجة 3-2 ليتصدر أول المجموعة برصيد 9 نقاط، وأخيرًا يتحقق حلم طوكيو.

برز نجمي الزمالك والأهلي مصطفي محمد ورمضان صبحي بأدائهم في مباريات دور المجموعات، وأشاد كل نجوم الكرة المصرية بأداء اللاعب مصطفي محمد المشرف، حتى أنه ترك بصمته في كل مباراة، وسجل المنتخب 6 أهداف في البطولة منهم 4 لمهاجم الفارس الأبيض، وأصبح الأن نجم منتخب مصر الأوليمبي وحديث جماهير الكرة المصرية.

ويتواجه منتخب مصر في النهائي مع كوت ديفوار الذي تخطى غانا متصدر المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 ربيع أول 1441 هجرياً على ستاد القاهرة.

سيتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تستضيفها طوكيو في صيف 2020 أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس أمم أفريقيا، وقد تحدد اثنين منهما هما مصر وساحل العاج منافسان نصف النهائي، أما المنتخب الثالث فستحدده مباراة المركزين الثالث والرابع، والتي ستقام في نفس يوم لقاء النهائي.

موعد مباراة مصر القادمة ضد ساحل العاج في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

مواعيد ونتائج مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا

المباراة الموعد النتيجة الدور مصر - مالي الجمعة 8 نوفمبر 2019 0-1 المجموعات غانا - مصر الإثنين 11 نوفمبر 2019 3-2 المجموعات مصر - الكاميرون الخميس 14 نوفمبر 2019 1-2 المجموعات مصر - جنوب أفريقيا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 0-3 نصف النهائي مصر - كوت ديفوار الجمعة 22 نوفمبر 2019 النهائي

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

نجح منتخب مصر الأوليمبي في تحقيق العلامة الكاملة في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، حيث فاز على مالي بهدفٍ نظيف وعلى غانا بثلاثة أهدافٍ لهدفين وعلى الكاميرون بهدفين لهدف.

فيديو - مصر تتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا وتحجز مقعدها بأولمبياد طوكيو