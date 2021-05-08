جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد ريال مدريد لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ، عندما تبدأ نسخة موسم 2020-2021 بدايةً من 12 سبتمبر 2020، الموافق 23 محرم 1442.

وكان ريال مدريد قد حقق لقب الليجا في الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان برصيد 87 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الملاحق برشلونة وبسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل الذي امتد لثلاثة أشهر.

المفترض كان أن تبدأ مباريات النادي الملكي بمواجهة خيتافي، ولكن نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والتي استمرت لمنتصف شهر أغسطس الماضي، قررت رابطة الليجا تأجيل الجولة الأولى للريال لمنح لاعبيه فرصة التعافي من الإجهاد.

جدول مباريات الميرينجي للموسم الجديد وضعه في مواجهة برشلونة بالجولة السابعة في كامب نو، على أن يلتقيا في الإياب بشهر أبريل في الجولة الثلاثين، وسيكون ختام المسابقة في ألفريدو دي ستيفانو بمواجهة فياريال.

ووجبت الإشارة إلى ضغط مباريات استثنائي ستعانيه كل الأندية الإسبانية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في انتهاء الموسم الماضي متأخرًا وافتتاح هذا الموسم في وقت متأخر أيضًا، مع وجود كأس الأمم الأوروبية والأولمبياد في صيف 2021، ما يجعل من الضروري إنهاء كافة المسابقات قبل شهر يونيو.

في هذا التقرير من جدول نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

الجولة المباراة الموعد النتيجة / الملعب 1 ريال مدريد - خيتافي الثلاثاء 9 فبراير 2021،

27 جمادى الآخرة 1442 0-2 2 ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442 0-0 3 ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442 3-2 4 ريال مدريد - بلد الوليد الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442 0-1 5 ليفانتي - ريال مدريد الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442 2-0 6 ريال مدريد - قاديش السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442 1-0 7 برشلونة - ريال مدريد السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442 3-1 8 ريال مدريد - ويسكا الأحد 1 نوفمبر 2020،

15 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-4 9 فالنسيا - ريال مدريد الأحد 8 نوفمبر 2020،

22 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-4 10 فياريال - ريال مدريد السبت 21 نوفمبر 2020،

6 ربيع الآخر 1442 1-1 11 ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس السبت 28 نوفمبر 2020،

14 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1 12 إشبيلية - ريال مدريد السبت 5 ديسمبر 2020،

20 ربيع الآخر 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية 1-0 13 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد السبت 12 ديسمبر 2020،

27 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-2 14 إيبار - ريال مدريد الأحد 20 ديسمبر 2020،

5 جمادى الأول 1442 3-1 15 ريال مدريد - غرناطة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

8 جمادى الأول 1442 0-2 16 إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 30 ديسمبر 2020،

15 جمادى الأول 1442 1-1 17 ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 3 يناير 2021،

19 جمادى الأول 1442 0-2 18 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 10 يناير 2021،

25 جمادى الأول 1442 0-0 19 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الثلاثاء 15 ديسمبر 2020،

30 ربيع الثاني 1442 1-3 20 ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخر 1442 4-1 21 ريال مدريد - ليفانتي الأحد 31 يناير 2021،

18 جمادى الآخر 1442 2-1 22 ويسكا - ريال مدريد الأحد 7 فبراير 2021،

25 جمادى الآخر 1442 2-1 23 ريال مدريد - فالنسيا الأحد 14 فبراير 2021،

2 رجب 1442 0-2 24 بلد الوليد - ريال مدريد الأحد 21 فبراير 2021،

9 رجب 1442 1-0 25 ريال مدريد - ريال سوسييداد الإثنين 1 مارس 2021،

17رجب 1442 1-0 26 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442 1-1 27 ريال مدريد - إلتشي السبت 13 مارس 2021،

29 رجب 1442 1-2 28 سيلتا فيجو - ريال مدريد السبت 20 مارس 2021،

7 شعبان 1442 3-1 29 ريال مدريد - إيبار الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442 0-2 30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 1-2 31 قادش - ريال مدريد الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 3-0 32 ريال مدريد - ريال بيتيس الأحد 25 أبريل 2021،

13 رمضان 1442 0-0 33 خيتافي - ريال مدريد الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442 0-0 34 ريال مدريد - أوساسونا السبت 1 ماريو 2021،

19 رمضان 1442 0-2 35 ريال مدريد - إشبيلية الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442 ألفريدو دي ستيفانو 36 غرناطة - ريال مدريد الأربعاء 12 مايو 2021،

30 مايو 1442 نويفو لوس كارمينيس 37 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442 سان ماميس 38 ريال مدريد - فياريال الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442 ألفريدو دي ستيفانو

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2020-21