جدول مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تزداد المتعة في كأس الأمم الإفريقية 2021، يومًا بعد يوم ومع دخولنا مرحلة خروج المغلوب، يتوقع الجميع أن تصل الإثارة والحماس إلى أعلى الدرجات في ظل رغبة كل الفرق في معانقة اللقب الغالي في آخر المشوار.

وشهد دور المجموعات العديد من المباريات القوية والمثيرة، ومفاجآت أيضًا، من بينها خروج منتخب غانا وتوديعه للبطولة بعد أثارة آخر جولة بالمجموعة الثالثة، واحتلال المنتخب الجزائري بطل آخر النسخة المركز الأخير في مجموعته بعد مرور جولتين.

ويشارك في النسخة الحالية من المسابقة 24 فريقًا، يتم تقسيمهم على ست مجموعات، تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16، برفقة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعتها.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2021

من المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2021، يوم 23 يناير بمباراة بوركينا فاسو مع الجابون، على أن ينتهي يوم 26 من الشهر ذاته.

المباراة الموعد النتيجة الملعب بوركينا فاسو - الجابون الأحد 23 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ليمبي نيجيريا - لم يتحدد بعد الأحد 23 ينناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - رومدي أدجيا غينيا - ثاني المجموعة السادسة الإثنين 24 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - كويكونج الكاميرون - لم يتحدد بعد الإثنين 24 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - باول بيا السنغال - لم يتحدد بعد الثلاثاء 25 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - كويكونج المغرب - لم يتحدد بعد الثلاثاء 25 يناير 2022،

21:00 مصر 22:00 السعودية - أحمدو أهيدجو متصدر المجموعة الخامسة - لم يتحدد بعد الأربعاء 26 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - جابوما متصدر المجموعة السادسة - لم يتحدد بعد الأربعاء 26 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - ليمبي

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2021؟

تذاع مباريات أمم إفريقيا 2021 على قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الباقة المخصصة لها beIN SPORTS HD MAX.