جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة، الملاعب، وما هو ترتيب المجموعات لمباريات ثمن النهائي؟

بعد أحداث ومباريات مثيرة في دور المجموعات، تنطلق اليوم السبت مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك في القسم الغربي الذي تتواجد به أندية الوطن العربي الكبير.

تأهل الهلال بمجموع نقاطه في الدور السابق، لكن بعد انسحابه من المباراة الأخيرة ضد شباب الأهلي دبي بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا وفشله في إكمال القائمة، قرر الاتحاد الآسيوي استبعاده من المسابقة، وصعد بدلاً منه منافسه الإماراتي وباختاكور.

بداية مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 ستكون ديربي خليجي عربي بين الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، وفي نفس اليوم سيواجه باختاكور استقلال في مباراة صعبة.

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سيواجه السد برسبوليس في اليوم الثاني من ثمن النهائي على استاد المدينة التعليمية، وستكون المباراة قوية على الفريقين نظرًا للمستوى القوي الذي قدمه الفريقين في السنوات الأخيرة من البطولة.

ختام دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 سيكون مباراة بنكهة الدوري السعودي بين النصر وصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، والتعاون الذي تأهل عن مجموعة الموت على حساب الدحيل.

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جدول مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - شباب الأهلي دبي السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

16:40 السعودية، 17:40 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب الجنوب باختاكور - استقلال السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 7 ملعب الجنوب برسبوليس - السد الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

16:40 قطر، 17:40 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد المدينة التعليمية النصر - التعاون الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 7 استاد المدينة التعليمية

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 4 2 0 2 4 6 -2 6 2 استقلال 4 1 2 1 6 4 +2 5 3 الشرطة 4 1 2 1 4 4 0 5

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 4 3 1 0 6 1 +5 10 2 شباب الأهلي دبي 4 2 1 1 3 2 +1 7 3 شاهر خودرو 4 0 0 4 0 6 -6 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برسبوليس 6 3 1 2 8 5 +3 10 2 التعاون 6 3 0 3 4 8 -4 9 3 الدحيل 6 3 0 3 7 8 -1 9 4 الشارقة 6 2 1 3 13 11 +2 7

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 6 3 2 1 9 5 +4 11 2 السد 6 2 3 1 14 8 +6 9 3 سباهان 6 2 1 3 6 8 -2 7 4 العين 6 1 2 3 5 13 -8 5

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيؤول 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بكين جوان 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ملبورن 2 1 0 1 1 1 0 3 4 تشيانجراي يونايتد 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 طوكيو 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 أولسان 1 0 1 0 1 1 0 1 3 شانجهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بيرث جلوري 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيسيل كوبي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 جوهور دارول 2 1 0 1 3 6 -3 3 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوون 2 0 0 2 1 3 -2 0