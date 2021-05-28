جدول مباريات اليوم السبت 29 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 29 مايو 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم السبت، نهاية الموسم الكروي الأوروبي المثير، بنهاية دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

كما تستمر مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري، والتي تجمع بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 29 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 29مايو"29-5-2021":

دوري أبطال أوروبا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 تشيلسي beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

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