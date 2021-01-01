جدول مباريات اليوم السبت 23 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 23 يناير 2021 في الدوري الإسباني والألماني وكأس الاتحاد الإنجليزي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت جديد يمتلئ عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة على كلا الصعيدين الأوروبي والعربي، قمم محورية ستحدد مصير بطولات وألقاب على المحك من أجل ثلاث نقاط أو انتصار ليظفر بها أحدهم.

في الدوري الإسباني، يخوض ريال مدريد مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام ديبورتيفو ألافيش، بينما يلعب إشبيلية مع قادش، مع مباراة ممتعة للغاية أخرى مرتقبة بين ريال سوسييداد وريال بيتيس.

على صعيد الدوري الإيطالي فهناك قمة بكل المقاييس ستكون بين المتصدر ميلان ومفاجأة الكالتشيو بالسنوات الماضية، أتالانتا، مباراة تحمل طابعًا ثأريًا لكتيبة بيولي بعد الهزيمة الساحقة العام الماضي.

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في إنجلترا توجد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلعب مانشستر سيتي مع تشيلتينهام خارج الديار، كما يلعب وست هام مع دونكاستر، وذلك لحساب الدور الرابع من البطولة.

أما إذا كنت من عشاق كرة القدم العربية، فجولة جديدة من الدوري المصري تنطلق، ويلعب فيها الإسماعيلي مع غزل المحلة، وبعد ذلك الزمالك مع أسوان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 23 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 يناير "23-1-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - قادش 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيش - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,3

الدوري الإيطالي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - أتالانتا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1,5 فيورنتينا - كروتوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - آرسنال 14:15 مصر، 15:15 السعودية beIN Sports HD 2 تشيلينتهام - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد باير ليفركوزن - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الإسماعيلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD 2 أسوان - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD مصر المقاصة - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2

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