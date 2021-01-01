جدول مباريات اليوم الخميس 7 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 7 يناير 2021 في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف استاد الأمير سلطان بن عبد العزيزالرياضية مباراة أبها والفيصلي ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السعودي، ويستضيف الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة فريق الفتح على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

في دوري نجوم قطر يستضيف السد صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه على استاد جاسم بن حمد فرق السيليه صاحب المركز الثامن، كما يلتقي الريان والغرافة الساعة 6:45 بتوقيت قطر في الأسبوع الثالث عشر من الدوري، وفي نفس التوقيت يلتقي قطر والخريطيات على استاد سحيم بن حمد.

ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري يلتقي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي على ستاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 يناير "7 -1-2021":

الدوري السعودي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفيصلي 14:50 مصر، 15:50 السعودية KSA Sports 1 HD الوحدة - الفتح 17:35 مصر، 18:35 السعودية KSA Sports 1 HD

دوري نجوم قطر - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - السيلية 15:15 مصر، 16:15 قطر beIN Sports HD الريان - الغرافة 17:45 مصر، 18:45 قطر beIN Sports HD قطر - الخريطيات 17:45 مصر، 18:45 قطر Alkass Two HD

الدوري المصري - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sport

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