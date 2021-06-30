جدول مباريات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 في بطولة الدوري المصري الممتاز ومختلف البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتوقف المسابقات الدولية لمدة وجيزة قبل استئنافها مجددًا، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع المتعة يوم 1 يوليو 2021 لكن بمباريات الأندية.

لا توجد الكثير من المباريات يوم الخميس، إلا أن مباراة واحدة قد تكون بقيمة العديد من المباريات الأخرى.

الحديث هنا عن قمة الدوري المصري المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، والتي دائمًا ما تكون مثيرة ومختلفة.

بيراميدز يدخل المباراة متسلحًا بمدربه الجديد تاكيس جونياس، في وقت الأهلي فيه بأفضل أحواله بعد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 يوليو "01-7-2021":

كأس العرب تحت 20 عامًا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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