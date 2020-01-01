جدول مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 في الدوري الفرنسي والدوري الإسباني ودوري الخليج العربي وغيرهم، وما هي القنوات الناقلة لجميع تلك المباريات

أخيرًا انتهى التوقف الدولي، وتعود كرة قدم الأندية مرة أخرى بدايةً من اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، مع عدد من المباريات التي لن تخلو من الإثارة.

لعل المباراة الأبرز والأهم على الإطلاق ستكون في وقت متأخر من مساء اليوم، عندما يلتقي موناكو مع باريس سان جيرمان في كلاسيكو الكرة الفرنسية.

كما تنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بمباراة بين فريقين يقدمان كرة قدم ممتعة بأتم معاني الكلمة، وهما أوساسونا وقادش.

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أما إذا كنت من عشاق كرة القدم العربية فالفرصة متاحة أمامك لمتابعة مباريات دوري الخليج العربي والذي يشهد مجموعة من المباريات التي تحمل إثارة متوقعة جدًا في هذه الجولة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة نوفمبر "20-11-2020":

الدوري الفرنسي المباراة الموعد القناة الناقلة ستاد رين - بوردو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 باريس سان جيرمان - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - هويسكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

دوري الخليج العربي المباراة الموعد القناة الناقلة بني ياس - اتحاد كلباء 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية HD 2 الوصل - العين 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية 1 الشارقة - النصر 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية أبو ظبي الرياضية HD 1

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية الفجيرة - حتا 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية أبو ظبي الرياضية HD 2

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