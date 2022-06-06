جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم مرورنا بفترة التوقف الدولي غير المحببة للكثير من جماهير كرة القدم، سنكون على موعد مع عدد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

يواجه منتخب الإمارات منتخب أستراليا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وذلك على ملعب أحمد بن علي.

وسنكون على موعد مع عدد من مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، أبرزها ألمانيا ضد إنجلترا وإيطاليا ضد المجر.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، يواجه منتخب السنغال منتخب رواندا، ويحل منتخب جزر القمر ضيفًا على زامبيا، كما يلتقي توجو الرأس الأخضر وبوركينا فاسو إي سواتيني.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 "07-06-2022"

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

المباراة الموعد القناة الناقلة الإمارات - أستراليا 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC HD

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة فنلندا - الجبل الأسود 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ألمانيا - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا إيطاليا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا البوسنة والهرسك - رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا جزر فارو - لوكسمبورج 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا ليتوانيا - تركيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023