جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في الدوري السعودي والمصري وأهم البطولات في العالم العربي، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 انطلاق مباريات في الدوري السعودي والمصري وكذلك في المغرب.

وبعد انتهاء الدوريات الأوروبية أصبح الاهتمام منصب على مباريات الدوري السعودي وكذلك المصري.

الهلال السعودي حسم بطولة دوري كأس محمد بن سلمان وحقق البطولة قبل جولتين على النهاية، لكن لا يزال الصراع محتمدًا على باقي المراكز.

وكان من المقرر خوض مباراة ضمك والباطن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية لكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب تأخر وصول بعثة نادي ضمك.

كما أنّ الدوري المصري يستمر بمواجهات بارزة بعد تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 مايو"25-5-2021":

الدوري السعودي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الاتحاد - العين 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD سمير المعيرفي الاتفاق - الرائد 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 2 HD راشد الدوسري الفتح - القادسية 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 3 HD جعفر الصليح الوحدة - النصر 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 4 HD حماد العنزي أبها - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 5 HD عبد الله الغامدي

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق وادي دجلة - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Sports HD 2 لم يحدد بعد الاتحاد السكندري - الجونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Sports HD 1 لم يحدد بعد غزل المحلة - أسوان 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Sports HD 2 لم يحدد بعد

الدوري المغربي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أولمبيك آسفي - حسنية أكادير 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD عادل المسعودي

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