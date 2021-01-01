جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في دوري أبطال أوروبا وإفريقيا والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة وليلة جديدة من ليالي الأبطال تتواصل معها المتعة والإثارة بين الجماهير في جميع أنحاء العالم.

البداية من دوري أبطال أوروبا، يحل اليوم حامل اللقب العملاق البافاري بايرن ميونخ ضيفًا على لاتسيو، كما يستضيف أتلتيكو مدريد نادي تشيلسي.

وفي الدوري الإنجليزي يوجد لقاء وحيد يجمع بين ليدز وساوثامبتون وهو مؤجل من الجولة 18.

أما في دوري أبطال إفريقيا، يلعب اليوم قطبي الكرة الإفريقية والمصرية، حيث يلتقي الأهلي بنادي سيمبا في تنزانيا، كما يواجه الزمالك نادي تونجيث في السنغال.

بينما في الدوري السعودي، توجد قمة عربية تجمع بين النصر والهلال، كما يستضيف الإتحاد نادي الفيصلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 فبراير "23-2-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - مؤجل الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز - ساوثامبتون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 2 من المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة سيمبا - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 المريخ - فيتا كلوب 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 بيترو أتلتيكو - الوداد الرياضي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 8 تونجيث - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 مولودية الجزائر - الترجي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري السعودي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الإتفاق 18:20 السعودية ، 17:20 مصر KSA Sports 3 HD الإتحاد - الفيصلي 19:00 السعودية ، 18:00 مصر KSA Sports 4 HD النصر - الهلال 20:35 السعودية ، 19:35 مصر KSA Sports 1,2 HD

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