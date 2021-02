أخبار الانتقالات: لونجليه يسبب أزمة لبرشلونة ودوناروما على أعتاب اليونايتد!

خورخي سامباولي سيتولى تدريب مارسيليا بعد ان رفض مدرب يوفنتوس السابق ماوريسيو ساري تولي قيادة الفريق.

Confirmed. Jorge Sampaoli is set to sign his contract as new Olympique Marseille manager until June 2023. Last details to be sorted then it’s gonna be announced. Maurizio Sarri turned down OM bid two weeks ago. 🔵 #OM #Sampaoli