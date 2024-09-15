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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة والتي سنكون فيها على موعد مع عدد من المباريات القوية مثل مواجهة العين مع السد، والشرطة مع النصر.

كما تنتهي الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بمباراة رايو فاييكانو مع أوساسونا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2024 "15-09-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العين - السد19:00 السعودية ومصرالكأس 9
beIN AFC		خالد الحدي
حسن العيدروس
الشرطة - النصر19:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HD
beIN AFC		عبد الله الغامدي
عصام الشوالي
الأهلي - برسبوليس21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HD
beIN AFC		فارس عوض
حفيظ دراجي
استقلال طهران - الغرافة21:00 السعودية ومصرالكأس 9
beIN AFC		خليل البلوشي
أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - أوساسونا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بارما - أودينيزي19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عبد الله المعمري
لاتسيو - هيلاس فيرونا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

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