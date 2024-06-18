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جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةألمانيا v المجرألمانياالمجرأسكتلندا v سويسراأسكتلنداسويسراكرواتيا v ألبانياكرواتياألبانيابلدية المحلة v بيراميدزبلدية المحلةبيراميدزCeramica Cleopatra v Future FCCeramica CleopatraFuture FC

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 وانطلاق الجولة الثانية، والتي تشهد مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة بلدية المحلة وبيراميدز

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 "19-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كرواتيا - ألبانيا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ الدراجي
ألمانيا - المجر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxحسن العيدروس
إسكتلندا - سويسرا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxأحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بلدية المحلة - بيراميدز19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمود أبو الركب
سيراميكا - فيوتشر 19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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