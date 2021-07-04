جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 في الدوري المصري الممتاز وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر كرة القدم في تقديم المباريات الممتعة بشكل متواصل.

اليوم، الإثنين 5 يوليو، تنطلق مباريات في الدوري المصري بعد تأجيل مواجهة الزمالك وغزل المحلة (لمعرفة أسباب التأجيل اضغط هنا )

كما تتواصل اليوم مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه أولسان هيونداي نظيره كايا، كما يلعب يونايتد سيتي أمام كاواسكي وبكين ضد دايجو بجانب لقاء فيتييل وبانكوك جلاس باثوم يونايتد.

جدول هدافين الدوري المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 يوليو "5-7-2021":

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - مصر المقاصة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORTS الإسماعيلي - الاتحاد السكندري 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORTS

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد فيتييل - بانكوك جلاس باثوم يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات أولسان هيونداي - كايا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات يونايتد سيتي - كاواساكي فرونتال 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات بكين جوان - دايجو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

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