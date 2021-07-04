تعرف على سبب تأجيل مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين 5 يوليو

على الرغم من رفض الاتحاد المصري لكرة القدم في الكثير من الأوقات تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري مهما كانت الظروف، تفاجأ الجميع بنبأ تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة التي كان مقررًا أن تجمع بينهما يوم الإثنين الخامس من يوليو 2021 على ملعب القاهرة الدولي.

بالطبع ردود أفعال ضخمة وساخطة من جماهير الزمالك على وجه التحديد، التي اعتبرت أن التأجيل يستهدف تقليل الفارق بين الفارس الأبيض ونظيره الأهلي في إطار منافستهما على درع الدوري المصري.

ويستعد الأهلي في الوقت نفسه لخوض عدد من مبارياته المؤجلة، التي إن تمكن من الفوز بها جميعًا سيتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الزمالك، المتصدر الحالي.

الزمالك كان يود أن يزيد الضغط على الأهلي المنشغل بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصدر الفارس الأبيض المسابقة برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الأهلي في المرتبة الثالثة بـ42 نقطة من 20 مباراة.

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السؤال هنا، ما هو سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة الذي أثار ضجة كبيرة؟ في هذا التقرير من جول نستعرض كل شيء عن هذا الأمر.

ما سبب تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري 2021؟

في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن تأجيل المباراة، لم يتم ذكر أو حتى الإشارة للأسباب التي أدت إلى هذا القرار.

بدايةً، خرجت الصحف المصرية وقالت أن السبب في التأجيل هو وجود صيانة لاستاد القاهرة الدولي تفرض إغلاقه في الفترة المقبلة.

ثم خرجت أنباء أخرى تتحدث عن أن استاد القاهرة سوف يستضيف يوم الإثنين "احتفالية قومية" وهذا هو سبب تأجيل المباراة.

يمكن القول هكذا أن سبب تأجيل المباراة هو استاد القاهرة، الذي يُعد الملعب الأساسي للزمالك في مختلف البطولات هذا الموسم.

ما هو الموعد الجديد لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس 2021 باستاد القاهرة الدولي.

ولقيّ الموعد استهاجنًا من قبل جماهير الزمالك باعتبار أن شهر أغسطس مكتظ بالفعل بالمباريات لكتيبة باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك 6 مباريات في شهر أغسطس من أجل إنهاء الدوري قبل نهاية الشهر، والآن بإضافة غزل المحلة باتوا 7.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - غزل المحلة الثلاثاء 3 أغسطس 2021 OnTime Sports HD ستاد القاهرة الدولي

متى مباراة الزمالك القادمة؟

كان مقررًا أن يتحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة عشرة أيام بنهاية مباراة غزل المحلة، ثم العودة والتجهيز لمباريات أغسطس في الدوري المصري.

المفترض كان أن مباراة الزمالك الأولى بعد العودة كانت لتكون أمام الاتحاد السكندري في السابع من أغسطس.

لكن الآن وبتأجيل مباراة المحلة إلى الثاني من أغسطس، أصبحت مواجهة "أرجنتين" الدوري المصري هي المباراة المقبلة لزملاء يوسف أوباما.