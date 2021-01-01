جدول مباريات اليوم الإثنين 3 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 2 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021 العديد من المباريات القوية، في البطولات المختلفة من العالم، مع دخولنا فترة الحسم للدوريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب بيرنلي مع وست هام يونايتد، ويلتقي وست بروميتش مع وولفرهامبتون في ختام الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

أما الدوري الإسباني فيشهد قمة من العيار الثقيل، عندما يلعب إشبيلية الذي ينافس على لقب البطولة، مع نظيره العنيد أتلتيك بيلباو.

في الدوري الإيطالي يلتقي تورينو مع بارما في مباراة هامة بصراع الهبوط، وكذلك يلعب ماينتس مع هيرتا برلين بالدوري الألماني.

أما على الصعيد العربي، فيلتقي الأهلي مع نظيره غزل المحلة بالدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 3 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 مايو"3-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - وولفرهامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium بيرنلي - وست هام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الإيطالي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينتس - هيرتا برلين 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

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