جدول مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 والقنوات الناقلة
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تتواصل اليوم المباريات المثيرة في البطولات القارية للأندية والمنتخبات، كذلك الدوريات التي لم تنته بعد.
في يورو 2020، يواجه منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في دور 16، كما سنكون على موعد مع مواجهة بين سويسرا وفرنسا
مواجهات الدوري المصري حاضرة وأبرزها لقاء الزمالك مع مصر المقاصة بجانب مواجهات في الدوري الجزائري وكذلك العراقي
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 يونيو"28-6-2021":
|يورو 2020 - دور الـ16
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كرواتيا - إسبانيا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports Max HD 1,2,3,4
|فرنسا - سويسرا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Max HD 1,2,3,4
|الدوري المصري الممتاز - الجولة 27
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|إنبي - المقاولون العرب
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON Time Sports 2 HD
|مصر المقاصة - الزمالك
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD