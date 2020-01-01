مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020 الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي .

في اليوم الأول من الجولة يلتقي يوفنتوس وليتشي في مباراة يستضيفها البيانكونيري على أرضه في ستاد أليانز أرينا، ويقاتل السيدة العجوز لتثبيت قدميه في صدارة الكالتشيو، وقد استطاع كريستيانو رونالدو قيادة فريقة للفوز عن طريق ضربة جزاء ليفتتح التهديف ثم تمكن ديبالا من إضافة هدف لتنتهي المباراة بنتيجة 2 مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بين يوفنتوس وبولونيا الجولة الماضية.

ويشهد اليوم الثاني من عمر الجولة ثلاثة مباريات الأولى جنوى وبريشيا الذي يواجهه صراع من أجل البقاء في الدوري الإيطالي ، وبالتأكيد سيخوض بريشيا اللقاء واضعاً هذا الهدف أمام عينيه في المباراة، ولقاء أخر يجمع بين كالياري وتورينو على أرض الأول بملعب سانت إليا.

المزيد من الفرق

أما اللقاء الأبرز سيكون بين لاتسيو صاحب المركز الثاني وفيورنتينا، وقد سقط النسور أمام أتالانتا بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في وقت لا يحتمل التعثر في أي مباراة إما أن تستمر المنافسة بينه وبين يوفنتوس أو ينفرد اليوفي بالمركز الأول ويوسع الفارق بينهما.

تختتم الجولة بالعديد من المباريات أبرزها لقاء ميلان وروما، وقد تمكن الروسونيري من الفوز برباعية أمام ليتشي على أرض الأخير ضمن أحداث الجولة السابعة والعشرون من السيري آ، ويحل سبال ضيفاً على نابولي صاحب المركز السادس في الدوري على ملعب سان باولو، كذلك يلتقي بارما الإنتر صاحب المركز الثالث بفارق أربعة نقاط فقط بينه وبين لاتسيو في المركز الثاني، وقد استطاع الأزرق والأسود الفوز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف في مباراته أمام سامبدوريا، ولن يتوانى الأفاعي في الفوز بالثلاثة نقاط في المباراة القادمة التي يستضيفها ملعب إنيو تارديني.

بعد توقف بثه على بي إن سبورت .. كيف يمكنك مشاهدة الدوري الإيطالي؟

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة 28 من الدوري الإيطالي 2020 ، جدول المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - ليتشي الجمعة 26 يونيو 2020،

5 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد أليانز بريشيا - جنوى السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية ماريو ريجامونتي كالياري - تورينو السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا لاتسيو - فيورنتينا السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو ميلان - روما الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية سان سيرو نابولي - سبال الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سان باولو سامبدوريا - بولونيا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس ساسوولو - هيلاس فيرونا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد مابي أودينيزي - أتالانتا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا بارما - الإنتر الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية إينيو تارديني

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

كانت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، لكن أشارت تقارير صحفية أن الكالتشيو لن ينقل على القناة القطرية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها القناة.

لكن، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت الدوري الإيطالي البث المباشر من جول

أبرز الغائبين عن الجولة 28 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف باو لوبيز - روما دانيلو - يوفنتوس نيكولو زانيولو - روما جيوليو دوناتي - ليتشي ليو دوارتي - ميلان مارتين كاسيريس - فيورنتينا ميريح ديميريل - يوفنتوس فيديريكو كييزا - فيورنتينا سامي خضيرة - يوفنتوس جيوزيبي لاشيني - فيورنتينا أليكس ساندرو - يوفنتوس رودريجو دي بول - أودينيزي جورجيو كيليني - يوفنتوس ميلان شكرينيار - الإنتر ماتيا دي شيليو - يوفنتوس أنطونيو كونتي - الإنتر كيفين مالكويه - نابولي لا يوجد كوستاس مانولاس - نابولي لا يوجد ستيفانو سينسي - إنتر لا يوجد ماتياس فيسينو - إنتر لا يوجد دانييلي بازيلي - تورينو لا يوجد سيموني فيردي - تورينو لا يوجد كريستيان أنسالدي - تورينو لا يوجد سيناد لوليتش - لاتسيو لا يوجد لوكاس ليفا - لاتسيو لا يوجد لويز فيليبي - لاتسيو لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: