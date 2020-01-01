حسابات معقدة .. حظوظ تأهل فرق المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2020

تعرف على حظوظ فرق المجموعة الثالثة المعقدة بدوري أبطال آسيا.

وضع معقد لفرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا ، حيث لم يتحدد بعد من المتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، في ظل النتائج والنقاط المتقاربة بين جميع الأندية.

ويتصدر المجموعة الثالثة فريق بيرسبوليس الإيراني برصيد 7 نقاط، والتعاون السعودي يأتي في المرتبة الثانية بـ6 نقاط، ثم الدحيل القطري ثالثًا بـ6 نقاط، والشارقة رابعًا وأخيرًا برصيد 4 نقاط فقط.

ويتبقى أمام الفرق الأربعة جولتين بـ6 نقاط، ستحدد بشكل كبير نهائي المتأهلين إلى دور الـ16 بالبطولة القارية، في ظل الصراع الشرس بين جميع الأندية على بطاقتي التأهل.

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ونستعرض خلال السطور التالية، حظوظ الفرق الأربعة بالمجموعة الثالثة في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا..

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ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بيرسبوليس 4 2 1 1 4 4 0 7 2 التعاون 4 2 0 2 3 2 +1 6 3 الدحيل 4 2 0 2 6 7 -1 6 4 الشارقة 4 1 1 2 7 7 0 4

يتبقى أمام التعاون مباراتين، الأولى أمام الشارقة الإماراتي والثانية أمام الدحيل القطري، حيث سيلعب المباراة الأولى يوم الإثنين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات، ويحتاج الفريق السعودي 4 نقاط من أجل حسم التأهل.

في حالة تحقيقه الفوز على الشارقة، سيحتاج التعاون للتعادل على أقل تقدير أمام الدحيل في مباراة الجولة الأخيرة، إما إذا تعادل، فسيكون مطالبًا بالفوز على الفريق القطري، من أجل حجز بطاقة التأهل.

إما في حالة خسارة التعاون أمام الشارقة، سينتظر تعثر خسارة الدحيل أمام بيرسبوليس، ثم الفوز على الفريق القطري بالجولة الأخيرة، بشرط خسارة أو تعادل الشارقة أمام بيرسبوليس في الجولة الأخيرة.

سيلعب الدحيل مباراته المقبلة أمام بيرسبوليس الإيراني يوم الإثنين، وبعدها مباراته الأخيرة بدور المجموعات ستكون أمام التعاون السعودي، حيث يحتاج الفريق القطري 4 نقاط لضمان التأهل، وهذه هي حظوظ تأهله:

فوز الدحيل على بيرسبوليس سيكون هو مفتاح التأهل، حيث سيواجه منافسه المباشر التعاون السعودي في الجولة الأخيرة، والفوز عليه سيمنحه البطاقة دون النظر لأي نتائج أخرى، وفي حالة التعادل مع الفريق الإيراني، سيكون مطالبًا بالفوز على التعاون السعودي لحجز البطاقة، شريطة عدم فوز الشارقة على التعاون ثم بيرسبوليس.

خسارة الدحيل أمام بيرسبوليس، هناك فرصة واحدة للتأهل، وهي خسارة التعاون أمام الشارقة، ثم خسارة الفريق الإماراتي أمام بيرسبوليس، وفوز الفريق القطري على نظيره السعودي.

مباراته الأولى ستكون أمام التعاون السعودي، ثم سيواجه بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأخيرة، وبالرغم من أن الفريق الإماراتي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، ولكنه يمتلك حظوظًا للتأهل، حيث الفوز في المباراتين القادمتين بتوافر شرط واحد سيمنحه بطاقة التأهل.

فوز الشارقة على التعاون، ثم الانتصار على بيرسبوليس سيمنح الفريق الإماراتي بطاقة التأهل، بشرط فوز الفريق الإيراني على الدحيل في الجولة المقبلة، وإذا تعادل الشارقة مع التعاون، ثم فاز على بيرسبوليس سيكون هناك حالة واحدة للتأهل، وهي فوز الدحيل على بيرسبوليس ثم التعاون.

وفي حالة خسارة الشارقة أي مباراة من المباراتين القادمتين، سيفقد بطاقة التأهل دون النظر لأي نتائج أخرى.

هو صاحب الحظوظ الأكبر في التأهل إلى دور الـ16، حيث فوزه على الدحيل كفيل في تأهله دون النظر لأي نتائج أخرى.

وفي حالة خسارة بيرسبوليس أمام الدحيل في مباراة يوم الإثنين، سيكون أمامه الانتصار على الشارقة في الجولة الأخيرة، بشرط خسارة التعاون أمام الشارقة بالجولة قبل الأخيرة.