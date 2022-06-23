جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023...

تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية انطلاق موسم 2022-23 من المسابقة، خاصة مع التغييرات المرتقبة التي قد تشهدها البطولة والفرق الإسبانية.

ريال مدريد استغل تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد في الموسم الماضي واقتنص اللقب بسهولة، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وشهد الموسم الماضي من الدوري الإسباني هبوط أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية، وصعد بدلًا منها ألميريا، وبلد الوليد، وجيرونا.

ومن المقرر أن يبدأ موسم 2022-23 من الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس 2022، على أن يتوقف في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، من أجل كأس العالم 2022 في قطر.

وينتهي الموسم الجديد من الدوري الإسباني في الرابع من يونيو 2023.

وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بسبب التوقف الدولي.

فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ترتيب الدوري الإسباني 2022-23:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألميريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 إسبانيول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أوساسونا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 بلد الوليد 0 0 0 0 0 0 0 0 10 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 11 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 رايو فاييكانو 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 ريال مايوركا 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 17 سيلتا فيجو 0 0 0 0 0 0 0 0 18 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 20 قادش 0 0 0 0 0 0 0 0