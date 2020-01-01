مواعيد مباريات الجولة 33 في الدوري الألماني، القنوات الناقلة والترتيب

كل ما تريد معرفته عن الجولة 33 من الدوري الألماني 2019-2020، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، الغيابات للإصابة والإيقاف وأكثر من ذلك

يعتبر الدوري الألماني من أقوى دوريات كرة القدم في العالم ومن أكثر الدوريات جماهيرية ومتابعة على مستوى العالم، وقد توقفت منافسات البوندسليجا في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم واستأنفت فعالياته في منتصف مايو بعد سيطرة البلاد على الوباء.

وتبدأ الجولة الـ33 والقبل الأخيرة من الدوري يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، وتشهد مجموعة من المباريات القوية وهى مباراة بايرن ميونخ صاحب المركز الأول أمام فريق فرايبورج صاحب المركز الثامن، ولقاء يجمع نادي شالكه مع فولفسبورج، ومباراة لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند وتعتبر هذه المباراة منافسة على المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني.

يُنتظر أن تكون مواجهة قوية وشيقة حيث يفصل بين الفريقين ثلاث نقاط فقط، وأيضاً مباراة هرتا برلين مع باير ليفركوزن، ومباراة ماينتس أمام فيردر بريمين، ولقاء نادي كولن مع آينتراخت فرانكفورت، ومواجهة بين هوفنهايم ويونيون برلين، ويلتقي بادربورن صاحب المركز الـ18 والأخير في الترتيب مع بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس، ومباراة تجمع بين فورتونا دوسلدورف وأوجسبورج.

المزيد من الفرق

ويعد البايرن قد حسم البطولة بالفعل بعد خسارة أقرب منافسيه في الجولة الـ32 وهو نادى درتموند حيث لعب آخر مبارياته أمام نادي ماينتس وتمكن الأخير من الفوز بنتيجة ٢-٠، ليطيح بكل أمال الأصفر والأسود في تحقيق البطولة، وبعد فوز البافاري في لقائه الأخير أمام فيردر بريمين بنتيجة 1-0 أصبح يتربع الآن على قمة الترتيب في جدول المسابقة برصيد 76 نقطة وبفارق 10 نقاطٍ كاملة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 33 من الدوري الألماني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد الملعب بايرن ميونخ - فرايبورج السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية أليانز أرينا لايبزيج - بوروسيا دورتموند السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ريد بول أرينا هوفنهايم - أونيون برلين السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية بريزيرو أرينا فورتونا دوسلدورف - أوجسبورج السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ميركور شبيل أرينا هيرتا برلين - باير ليفركوزن السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية الملعب الأوليمبي ببرلين ماينز - فيردر بريمن السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية أوبل أرينا شالكه - فولفسبورج السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية فيلتينس أرينا كولن - آينتراخت فرانكفورت السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية راين إنيرجي بادربورن - بوروسيا مونشنجلادباخ السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية بيتلر أرينا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.

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أبرز الغائبين عن الجولة 33 من الدوري الألماني

يستمر غياب توليسو وكوتينيو وزوله عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة، وسيغيب رويس وزاجادو وداوود عن بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة.

للإصابة للإيقاف لارس بيدر - باير ليفركوزن تين يدفاي - أوجسبورج كريم بلعربي - باير ليفركوزن نيكو إلفيدي - بوروسيا مونشنجلادباخ كورينتين توليسو - بايرن ميونخ نيكو جيسيلمان - فورتونا دوسلدورف فيليبي كوتينيو - بايرن ميونخ دايتشي كامادا - آينتراخت فرانكفورت نيكلاس زوله - بايرن ميونخ ديدريك بوياتا - هيرتا برلين محمود داوود - بوروسيا دورتموند سالومون كالو - هيرتا برلين عمر ماسكاريل - شالكه لوكاس ألاريو - باير ليفركوزن توماس ديلاني - بوروسيا دورتموند إدميلسون فيرنانديس - ماينتس دان أكسيل زاجادو - بوروسيا دورتموند ألفونسو دافيس - بايرن ميونخ ماركو رويس - بوروسيا دورتموند جوشوا جويلافوجي - فولفسبورج دينيس زكريا - بوروسيا مونشنجلادباخ سيباستيان فاسيلياديس - بادربورن ماركوس تورام - بوروسيا مونشنجلادباخ دانييل كاليجيري - شالكه توبياس شتروبل - بوروسيا مونشنجلادباخ لا يوجد أمين حارث - شالكه لا يوجد باولو أوتافيو - فولفسبورج لا يوجد ويليام - فولفسبورج لا يوجد

ترتيب الدوري الألماني