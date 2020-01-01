مواعيد مباريات الجولة 31 في الدوري الألماني، القنوات الناقلة والترتيب

كل ما تريد معرفته عن الجولة 30 من الدوري الألماني 2019-2020، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، الغيابات للإصابة والإيقاف وأكثر من ذلك

عاد الدوري الألماني في منتصف مايو الماضي وأصبح أول الدوريات الأوروبية عودةً بعد توقف الكورونا الذي بدأ في مارس الماضي، وهو ما شجع الدوريات الثلاثة الكبرى على العودة.

ستبدأ الجولة 31 من البوندسليجا يوم الجمعة القادم 12 يونيو 2020، وستكون المباراة الافتتاحية بين هوفنهايم المنافس على أحد مراكز الدوري الأوروبي، ولايبزيج صاحب المركز الثالث بـ59 نقطة، والراغب بشدة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

5 مباريات ستلعب يوم السبت في نفس التوقيت، قد تكون الأقوى بين فيردر بريمن الراغب في تأمين المركز السادس الذي يحتله، وفرايبورج أحد المنافسين على المقاعد الأوروبية، كما سيواجه بوروسيا دورتموند الوصيف فورتونا دوسلدورف الذي يسعى للهروب من مراكز الهبوط في الدوري الألماني .

المزيد من الفرق

في المساءستلعب مباراة واحدة هي قمة الجولة 31 من البوندسليجا، حيث ستجمع بين بايرن ميونخ المتصدر والقريب جدًا من اللقب الثامن له على التوالي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الذي يحتل المركز الرابع ولا ينوي التفريط فيه.

سيواجه ماينز أوجسبورج يوم الأحد في مباراة يسعى من خلالها الطرفين إلى الهروب من الهبوط، وختام الأسبوع سيكون قمة بين باير ليفركوزن القادم من هزيمة صعبة من البايرن، وشالكه الذي يبحث عن طريق العودة للنتائج الجيدة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري الألماني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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جدول مباريات الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب هوفنهايم - لايبزيج الجمعة 12 يونيو 2020،

20 شوال 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 بريزيرو أرينا فولفسبورج - فرايبورج السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية فولكس فاجن أرينا فورتونا دوسلدورف - بوروسيا دورتموند السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 ميركور شبيل أرينا هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية الملعب الأوليمبي ببرلين كولن - أونيون برلين السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية راين إنيرجي بادربورن - فيردر بريمن السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية بيتلر أرينا بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 أليانز أرينا ماينز - أوجسبورج الأحد 14 يونيو 2020،

22 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 أوبل أرينا شالكه - باير ليفركوزن الأحد 14 يونيو 2020،

22 شوال 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 فيلتينس أرينا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.

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أبرز الغائبين عن الجولة 31 من الدوري الألماني

يستمر غياب توليسو وكوتينيو وزوله عن بايرن ميونخ بسبب الإصابة، كذلك ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف، وسيغيب شولز ورويس وزاجادو وداوود عن بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة.

للإصابة للإيقاف لارس بيدر - باير ليفركوزن روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ كاي هافيرتس - باير ليفركوزن توماس مولر - بايرن ميونخ كورينتين توليسو - بايرن ميونخ ألساني بليا - بوروسيا مونشنجلادباخ فيليبي كوتينيو - بايرن ميونخ سيباستيان روده - آينتراخت فرانكفورت نيكلاس زوله - بايرن ميونخ آدم بودجيك - فورتونا دوسلدورف محمود داوود - بوروسيا دورتموند بنجامين هوبنير - هوفنهايم عمر ماسكاريل - شالكه أوفي هونيماير - بادربورن نيكو شولز - بوروسيا دورتموند ستريلي مامبا - بادربورن دان أكسيل زاجادو - بوروسيا دورتموند روبرت أندريش - أونيون برلين ماركو رويس - بوروسيا دورتموند دايوت أوباميكانو - لايبزيج دينيس زكريا - بوروسيا مونشنجلادباخ لا يوجد بريل إمبولو - بوروسيا مونشنجلادباخ لا يوجد فابيان جوهانسون - بوروسيا مونشنجلادباخ لا يوجد أمين حارث - شالكه لا يوجد باولو أوتافيو - فولفسبورج لا يوجد ويليام - فولفسبورج لا يوجد

ترتيب الدوري الألماني