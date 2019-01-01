جاكا يعود للمشاركة أساسياً مع أرسنال من جديد

للمرة الأولى منذ شهر تقريباً جاكا يشارك مع أرسنال

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة فرانكفورت في الدوري الأوروبي، بمشاركة قائد الفريق السابق جرانيت جاكا.

ويلعب أرسنال أمام فرانكفورت الألماني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتعد مباراة الليلة، هي الأولى لجاكا، مع فريق الجانرز منذ مباراة كريستال بالاس، في نهاية أكتوبر الماضي، وصدامه مع الفريق.

مباراة كريستال بالاس، شهدت مشادة بين جاكا وجماهير الفريق، عندما هاجمته بسبب تراجع مستواه عند تبديله ليقوم بسب الجماهير وإلقاء القميص على الأرض ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء.

بعد إلقائه قميصه على الأرض، دخل اللاعب السويسري في صراع مع الإدارة، وسحبت منه شارة القيادة وأبعده الجهاز الفني عن المشاركة في أكثر من مرة، لتشير التقارير إلى أن اللاعب سيرحل عن أرسنال خلال يناير القادم.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مارتنيز.

خط الدفاع: تشامبرز - موستافي – دافيد لويز – سوكراتيس.

خط الوسط: جاكا – ويلوك – تيرني – مارتنيلي – ساكا.

خط الهجوم: أوباماينج.

جدير بالذكر أن يتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن ستاندر ليج، وفرانكفورت أصحاب المركزين الثاني والثالث.