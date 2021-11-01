جاسبريني: حزين لرحيل رونالدو عن إيطاليا، وسنلعب للفوز فقط!

جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا يتوعد مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو!

أكد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لنادي أتالانتا على أهمية فوز فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، والذي أكد خلاله على حزنه بسبب رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الإيطالي.

ماذا قال جاسبريني عن كريستيانو رونالدو؟

وقال جاسبريني: "رونالدو لاعب استثنائي للغاية، لكن تلك الكلمات تعد نمطية والجميع يعرفها، ويقدم مستويات طيبة في مانشستر يونايتد".

وأردف: "في الدوري الإيطالي قدم كل ما لديه، وبشكل شخصي تضايقت من رحيله لإنجلترا، لأننا دائمًا نريد مشاهدة الأفضل في إيطاليا".

ماذا قال جاسبريني عن لقاء مانشستر يونايتد؟

وأكمل جاسبريني: "بالنسبة لنا هي مباراة هامة للغاية، لذلك علينا أن نفوز فقط، ونعلم بحاجتنا لست نقاط من المباريات الثلاث المقبلة".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون في غاية الصعوبة، لكننا لعبنا بالفعل ضد 70 ألف متفرج في إنجلترا الجولة الماضية وأظهرنا شخصيتنا".

ماذا قال دوفان زاباتا عن رونالدو؟

قال نجم أتالانتا: "هو لاعب من القمة، ولا يمكننا أن نعطيه الكثير من الفرص، لا هو ولا فريقه".

وأنهى كلماته: "نحن نعلم أهمية تحقيق ست نقاط من التسعة المتبقيين، لذلك الفوز هام للغاية، وأي نتيجة أخرى ستترك كل شيء معلق".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد ساهم في قلب النتيجة على أتالانتا قبل حوالي أسبوعين، عندما فاز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

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