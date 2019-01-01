جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد براتب أقل

النجم الويلزي يرفض الرحيل عن النادي الملكي براتب أقل مما يتقاضاه حاليًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرفض جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الرحيل عن فريقه إلا عند ضمان الحصول على راتب مساوٍ لما يتقاضاه حاليًا مع النادي الملكي.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا بالرحيل عن ريال مدريد خاصة مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الميرنجي.

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ويتبقى في عقد اللاعب الويلزي ثلاث سنوات على نهاية عقده، ومع ارتباط أكثر من نادٍ بمفاوضة اللاعب الذي يتقاضى راتب أسبوعي يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب بيل في مضاعفة راتبه في حال موافقته على الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو بايرن ميونيخ، أو العودة لناديه السابق توتنهام هوتسبر.

يذكر أن بيل يلعب مع ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبر في صيف عام 2013.