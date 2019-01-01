بيدي لا بيد عمرو - ليل يمنح باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي

رسميًا باريس سان جيرمان يُتوج بالدوري الفرنسي

حسم نادي باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تعادل ليل وتولوز دون أهداف في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

التعادل السلبي أهدى باريس سان جيرمان بطولة الدوري قبل مباراته الليلة أمام موناكو.

وأصبح الفارق بين ليل وسان جيرمان 16 نقطة ومتبقي 5 لقاءات للوصيف مما حسم الدوري بصورة رسمية لصالح النادي الباريسي.

وتعد هذه البطولة السادسة لباريس سان جيرمان منذ 2012-2013 ولم يخسر اللقب خلال هذه الفترة سوى في موسم 2016-2017 لصالح موناكو.

بعد تعادل ليل، رسميًا - باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه! 🇫🇷🌟 pic.twitter.com/GWdUBhXi3s — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وكاد سان جيرمان أن يحسم اللقب منذ جولتين ولكنّه خسر أمام ليل بخماسية لهدف ثم ضد نانت بنتيجة 3-1.

وتعد هذه البطولة الثانية لتوماس توخيل مع سان جيرمان بعد التتويج ببطولة السوبر أمام موناكو.