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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بيدي لا بيد عمرو - ليل يمنح باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي

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Getty Images
رسميًا باريس سان جيرمان يُتوج بالدوري الفرنسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تعادل ليل وتولوز دون أهداف في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

التعادل السلبي أهدى باريس سان جيرمان بطولة الدوري قبل مباراته الليلة أمام موناكو.

وأصبح الفارق بين ليل وسان جيرمان 16 نقطة ومتبقي 5 لقاءات للوصيف مما حسم الدوري بصورة رسمية لصالح النادي الباريسي.

وتعد هذه البطولة السادسة لباريس سان جيرمان منذ 2012-2013 ولم يخسر اللقب خلال هذه الفترة سوى في موسم 2016-2017 لصالح موناكو.

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وكاد سان جيرمان أن يحسم اللقب منذ جولتين ولكنّه خسر أمام ليل بخماسية لهدف ثم ضد نانت بنتيجة 3-1.

وتعد هذه البطولة الثانية لتوماس توخيل مع سان جيرمان بعد التتويج ببطولة السوبر أمام موناكو.

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