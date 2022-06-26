"جارسيا ومدرب باريس سان جيرمان وضعا خطة النصر للموسم القادم!"

النصر أتم اتفاقه مع جارسيا يبقى الإعلان الرسمي فقط

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن قيام الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني المنتظر لفريق نادي النصر، بوضع خطة النادي للموسم القادم 2022-2023، رفقة مدرب باريس سان جيرمان.

كيف وضع جارسيا خطة النصر؟

القحطاني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "المدرب جارسيا ومدرب آخر لنادي أوروبي كبير بالإضافة إلى المدير الرياضي، قاموا بوضع خطة منهجية لنادي النصر للموسم القادم وذلك منذ 6 أشهر".

الإعلامي الرياضي تابع: "نادي النصر خلال الفترة الماضية تحدث مع جارسيا ومدرب النادي الأوروبي وأيضًا المدير الرياضي الذي تعاقد معه العالمي".

وواصل: "مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، اتفق مع الثلاثي على وضع خطة منهجية للنادي الموسم القادم، حتى لو كانوا رفضوا التوقيع مع العالمي".

واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "المدرب الذي ساعد جارسيا لوضع خطة ومشروع النصر للموسم القادم، هو مدرب باريس سان جيرمان الجديد، وليس الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو".

🗣 فلاح القحطاني :

المدرب غارسيا ومدرب لنادي أوروبي والمدير الرياضي الذي تعاقد معه النصر هم من وضعوا خطة النصر للموسم القادم

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/WUGxBnSTkg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022

النصر يحسم التعاقد مع جارسيا

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن توقيع النصر بشكل رسمي مع رودي جارسيا، بعد اتفاقه مع مسلي آل معمر على كافة بنود التعاقد والراتب السنوي.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا وقع على عقد لمدة موسمين، وذلك مقابل 5.8 مليون يورو سنويًا، تشمل طاقمه الفني المساعد.

يأتي ذلك بعد تواجد آل معمر في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام الماضية، من أجل حسم التعاقد مع رودي جارسيا، حيث اجتمع معه في أحد الفنادق وتم الاتفاق هناك.

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