"جارديم يحاول تغيير أسلوب الهلال ولن يستمر طويلًا"

يرى أحمد عطيف النجم السعودي السابق أن استمرار البرتغالي ليوناردو جارديم في تدريب نادي الهلال أمر مستبعد للغاية.

ويعيش الهلال فترة معقدة على صعيد النتائج في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد الهزيمة أمام النصر بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

عطيف تواجد في برنامج "ملعب SBC" الذي يقدمه خالد الشنيف عبر قناة "SBC"، وتحدث عن مستوى الهلال تحت قيادة جارديم.

ورد عطيف على تغريدة أحد المتابعين، الذي أكد أن إدارة الهلال أمام اختبار حقيقي خلال الأسبوعين المقبلين لحسم مصير جارديم.

ويرى المشجع أن تعديل مسار الهلال وإعادة ترتيب أوضاعه لبقية الموسم مرهون بسرعة حسم مصير جارديم، وإيجاد البديل المناسب حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، ليحصل المدرب الجديد على فرصة بتحديد خياراته فيما يتعلق بملف اللاعبين الأجانب في يناير.

وقال عطيف ردًا على ذلك: "عندما تتعاقد مع مدرب، يجب أن يكون فكره متناسبًا مع الأدوات التي تملكها".

وأضاف: "جارديم اسم كبير ومدرب عالمي، لكن نجاحاته في أوروبا كانت بسبب الأدوات التي امتلكها".

وأكمل: "الهلال يحتاج إلى مدرب يتماشى مع أدواته، وبأسلوب النادي، لأن جارديم يحاول تغيير أسلوب الهلال، ومن الصعب أن يتأقلم اللاعبون على ذلك".

واختتم عطيف تصريحاته قائلًا: "فنيًا، لا أتوقع استمرار جارديم مع الهلال لنهاية الموسم، لأن المستوى الذي يقدمه الفريق بعيد عن مستوى الهلال".

اقرأ أيضًا

إذًا اضربوا ولا تهتموا .. النصراويون يثورون بعد تجاهل إيقاف الدوسري

أبو بندر يعود .. الشلهوب يبدأ مهمته في الهلال قريبًا

"المقارنة مع بانيجا.. يجب دعم موهبة الفرج والدوسري"

