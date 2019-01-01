تورينو يحقق إنجازاً على حساب ميلان للمرة الأولى منذ عام 1942

مباراة ميلان وتورينيو شهدت حدثاً لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن من الزمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح تورينو الإيطالي، في تحقيق إنجازاً على حساب ميلان لم يتحقق منذ عام 1942.

واستضاف تورينو نظيره ميلان في الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي، وتمكن من التغلب عليه بهدفين لهدف.

وتقدم ميلان في بداية المباراة في الدقيقة 18، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني بهدفين بتوقيع بيلوتي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها تورينو من قلب النتيجة على حساب ميلان في الدوري الإيطالي منذ عام 1942.

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وبعد فوز اليوم، واصل الروسونيري النتائج السيئة، وتجمد رصيده عند النقطة السادسة في المركز الثالث عشر.

وارتفع رصيد تورينو إلى النقطة التاسعة في المركز السادس بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الرابع.