جاتوزو بعد هزيمته الأولى مع نابولي: العقلية ليست جيدة

هكذا برر جاتوزو هزيمته الأولى مع نابولي

حاول مدرب نابولي جينارو جاتوزو تبرير هزيمته الأولى مع الفريق، والتي مني بها على يد بارما، في مباراة اليوم السبت التي جرت على ملعب "سان باولو"، وانتهت بفوز الضيوف بنتيجة 2-1.

وأرجع مدرب ميلان الأسبق سبب الهزيمة لعقلية الفريق، مشددًا على ضرورة استعادة اللاعبين لثقتهم في أنفسهم، لتعود انتصار أمراء الجنوب على مستوى جنة كرة القدم.

وبعد المباراة قال لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "الفريق ليس جيدًا من ناحية العقلية، لقد أعددنا أنفسنا للمباراة في يومين ونصف فقط، وقد وقعنا في فخ الحماس".

وأضاف عن ضياع النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة، قال "لا أؤمن بالحظ السيئ، علينا أن نؤمن بأنفسنا وبإمكانياتنا، وأيضًا التخلص من كل المشكلات في الرأس".

وأشاد بفريقه رغم الهزيمة، قائلاً "أعتقد أن لدينا فريق أكثر من رائع ويضم كذلك لاعبين أقوياء للغاية، لقد رأيت بعض النقاط الإيجابية، لكنها ليست كافية لأن الفريق في محنة، وما زلنا بحاجة لكثير من التوازن".

وعن فرص نابولي في العودة للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، قال "في الوقت الراهن علينا التفكير في أنفسنا وتحسين مستوانا والتفكير في كل مباراة على حدا".

كما اعترف بأن فريقه عانى الأمرين في بداية المباراة، بقوله "تم بناء هذا الفريق ليكون في أعلى مستوى تنافسي، لكن أول 10 دقائق كانت أشبه بالكارثة الإنسانية، وقد عكست اللحظات التي يعيشها نابولي".

ورغم ترشح نابولي إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، إلا أنه تقهقر في جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي، باحتلاله المركز الثامن برصيد 24 نقطة، على بعد خمس نقاط كالياري ورما أصحاب المركزين الرابع والخامس في الوقت الحالي.