ساري يوضح سبب معاناة رابيو في بدايته مع يوفنتوس

ويبعث رسالة هامة لرونالدو ورفاقه قبل صدام أودينيزي

كشف مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري عن سبب بداية لاعب الوسط أدريان رابيو الصعبة مع الفريق، قبل أن يمنحه المدرب فرصته للتعبير عن نفسه في الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء الشاب العشريني الفرنسي إلى عملاق تورينو الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، لكنه لم يشارك مع الفريق سوى خمس مباريات فقط ضمن التشكيلة الأساسية في الدوري المحلي.

وعن سبب تأخر انسجام رابيو مع اللاعبين، قال ساري في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي "لقد عانى كثيرًا ليستقر مع الفريق، لكن هذا أمر طبيعي، وتعرض أيضًا للإصابة وكافح كثيرًا في الشوط الأول أمام ليفركوزن، لكنه خرج في النهاية".

وأضاف "رابيو منطوي تمامًا، وهذا الأمر لا يساعده على الاستقرار بشكل سريع".

من جهة أخرى، تحدث عن لاعب الوسط الآخر إيمري تشان، قائلاً "كان بإمكانه أن يشعر بخيبة أمل بعد استبعاده من القائمة الأوروبية، لكن بكل تأكيد سنواصل الاعتماد عليه وعلى رابيو، وقد يكون لهما دور في مباراة الأحد".

في الوقت ذاته، دعا لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الأحد، وتفادي أزمة تذبذب المستوى والنتائج بين دوري الأبطال والسيري آ، بقوله "هناك خطورة من تفاوت المستوى بعد كل مباراة نخوضها في دوري الأبطال، لقد تكرر هذا الأمر مرتين أو ثلاثة حتى الآن".

وختم "علينا معرفة سبب استمرار حدوث هذا الأمر والعمل على إصلاحه، صحيح هناك اختلافات بين الأبطال والدوري الإيطالي، لكن المنافسين الأوروبيين ليسوا أكثر انفتاحًا من منافسينا في الدوري، لذا إذا أردنا المنافسة على الأبطال، فعلينا أن نكون منافسين في إيطاليا أيضًا".

وسيخوض اليوفي مباراة الأحد وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 36 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن المتصدر إنتر، الذي سيواجه فيورنتينا في قلب "فلورنسا" في نفس الجولة.