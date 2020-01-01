كوليبالي مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة

نابولي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة برشلونة

أثار المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي المزيد من القلق داخل معسكر نادي نابولي قبل أقل من أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام برشلونة.

ويستضيف نابولي غريمه برشلونة على ملعب سان باولو مساء الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وقبل المباراة التي يدخلها نابولي في وضع صعب، ظهرت أخبار أخرى تزيد الأوضاع سلبية باحتمالية غياب أهم لاعبي الفريق خاليدو كوليبالي.

ولا يزال المدافع الدولي السنغالي لم يتدرب بانتظام مع نابولي حتى الآن، وتعد مشاركته في مباراتي بريشيا وبرشلونة محل شك حتى اللحظة.

وتعرض كوليبالي لإصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ الخامس عشر من ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يحاول العودة سريعًا إلى الملاعب.

ولم يعد إلى الملاعب خلال هذه الفترة سوى في مباراة ليتشي في التاسع من فبراير، قبل أن يشعر بانزعاجات من جديد ويعود لمواصلة العلاج.

وتم استبعاد كوليبالي من مواجهة كالياري الأخيرة في الدوري الإيطالي والتي خاضها نابولي مطلع الأسبوع الحالي، حينها أكد المدرب جينارو جاتوزو أنه ما زال يشعر بآلام.

ووفقًا لسكاي سبورتس إيطاليا فإن كوليبالي لم يتدرب مع الفريق ومن المتوقع ألا يشارك غدًا في التدريبات كذلك، وهو ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة الجمعة أمام بريشيا، ومواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال كذلك.

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يذكر أن نيكولا ماكسيموفيتش سيجاوز كوستاس مانولاس كثنائي في قلب الدفاع أمام برشلونة في حال تأكد غياب المدافع السنغالي عن المباراة بشكل رسمي.