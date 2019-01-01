وكيل مدافع الإنتر "الجوكر" ينهي الجدل حول مستقبله

بقرار من المدرب أنطونيو كونتي

أغلق وكيل أعمال مدافع الإنتر دانيلو دي أمبروسيو، ملف مستقبله في المرحلة القادمة، وذلك ردًا على ما أثير حول إمكانية رحيله هذا الصيف، لتجاهل إدارة النادي فتح ملف تجديد عقده.

واعترف فينتشينزو بيساكان، أن المسؤولين في معقل الأفاعي، وافقوا بالفعل على تمديد عقد صاحب الـ31 عامًا، وذلك بتوصية من المدرب الجديد أنطونيو كونتي، الذي ابلغ الإدارة بحاجته لأمبروسيو، للاستفادة من مرونته، كونه يجيد اللعب في كل مراكز الدفاع.

وقال وكيله في حوار مع موقع " FCInter1908" الإيطالي "في البداية. كانت هناك محادثات عادية مع مدير النادي، لكن بعد ذلك أظهروا التقدير اللازم لموكلي. وفي الغالب سيعلن النادي عن كافة التفاصيل بعد تسجيل العقد بشكل رسمي، وبوجه عام. نحن سعداء للغاية لأنه يحظى بتقدير كبير داخل النادي".

ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع منتصف 2021، لكن بموجب الجديد الجديد، سيبقى لعام 2022 وبراتب مُحّسن، على أمل أن يكون جزءًا أساسيًا من مشروع المدرب الجديد.

ما أجمل أن تحتفل بيوم ميلادك بهز شباك الخصوم، أليس كذلك يا جوميز؟ 🦁#الأهلي_الهلال #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/IXJuzvgNwM — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وختم حديثه "في كل مرة كنت أعرض على النادي عرضًا لدانيلو، كانت إدارة الإنتر ترفضه، حتى كاتوا يرفضون التفاوض، لكن الآن أصبح بإمكان الإنتر تحقيق أهدافه مع مدرب متمرس على الفوز مثل أنطونيو كونتي، إن دانيلو لعب بالفعل في مركز الظهير مع سباليتي، لذا مركزه مع كونتي لن يكون جديدًا عليه، لكنه سيتعلم أكثر ليؤدي بشكل أفضل مع المدرب الجديد".