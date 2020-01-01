ثلاثي أرسنال الشاب يقترب من الرحيل على سبيل الإعارة

مستقبلهم سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ثلاثي أرسنال الشاب إدي نكيتاه وجون جولز وسميت رو، اقترب من الخروج من صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن جولز على وشك الانضمام لفريق لينكولن سيتي الذي يلعب في الدرجة الأولى.

أرتيتا: لم نتفاوض في عقد أوباماينج حتى الآن ونجحت في أول أهدافي مع أرسنال

إدارة أرسنال وافقت على الصفقة، بسبب رغبة اللاعب في المشاركة بانتظام، خاصة بعد بدايته الرائعة مع فريق الشباب.

وشارك جون في 13 مباراة مع فريق الشباب سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين.

وفي سياق متصل من المتوقع أن يخرج على سبيل الإعارة خلال الأيام القادمة، بعدما قضى النصف الأول من الموسم معاراً إلى صفوف ليدز ولكنه لم يشارك بصفة منتظمة.

ودخلت ثلاثة أندية في مفاوضات مع اللاعب الشاب وهي، بريستول سيتي ونوتنجهام فورست، وشيفيلد وينزداي.

وأخيراً ارتبط سميث رو بالانتقال لأحد أندية البريميرليج على سبيل الإعارة، بعد رحلة إعارة الموسم الماضي في صفوف لايبزيج.