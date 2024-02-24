ثغرة قانونية توجه ضربة صادمة لإشبيلية في شكوته ضد ريال مدريد

هل يُعاقب ريال مدريد بعد شكوى إشبيلية؟

تستمر أزمة نادي إشبيلية، مع ريال مدريد، والتي بدأت بعد نشر حول مقطع فيديو بثته قناة النادي الملكي الرسمية، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الإسباني.

وكان تلفزيون ريال مدريد قد نشر مقطع فيديو ضد حكم المباراة المرتقبة، إيسيدرو دياز دي ميرا وأيضًا ضد حكم الفيديو الذي سيكون منوطًا بتعديل قرارات حكم الساحة، بابلو جونزاليس فويرتيس.

وحول هذا الشأن نشر نادي إشبيلية، صباح اليوم السبت بيانًا ينتقد من خلاله تصرف قناة ريال مدريد، وشدد على أن إدارة النادي تسعى لتقديم شكوى حول ما حدث إلى الهيئات الفيدرالية.

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ومن جانبها نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا أشارت فيه إلى أن ريال مدريد، من الممكن ألا يتعرض إلى أي عقوبات بالرغم من شكوى إشبيلية، بحسب لوائح وقواعد الاتحاد الإسباني.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب المادة 106 من قانون العقوبات، تشير إلى أن أي شخص يدلي بتصريحات يشكك من خلالها في التحكيم الإسباني ونزاهته، فإنه يتعرض إلى غرامة مالية وإيقاف.

وأوضح التقرير إلى أن في تلك الحالة، يكون ريال مدريد هو مالك القناة ولكن ليس من الضروري أن يكون هو مالك المحتوى الذي يبثه، ولذا لن يكون هناك أي عواقب على الفريق الملكي.