"أين نزاهة المنافسة؟" إشبيلية يشكو ريال مدريد رسميًا!

النادي الأندلسي ينتفض..

أصدر نادي إشبيلية بيانًا صباح السبت ذكر فيه أنه شرع في إبلاغ لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكوى رسمية حول مقطع الفيديو الذي بثته قناة ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

وكان تلفزيون ريال مدريد قد أصدر مقطع فيديو ضد حكم مباراة الغد في سانتياجو برنابيو، إيسيدرو دياز دي ميرا وأيضًا ضد حكم الفيديو الذي سيكون منوطًا بتعديل قرارات حكم الساحة، بابلو جونزاليس فويرتيس.

واستنكر مقطع الفيديو الذي نشره ريال مدريد أداء الطاقم التحكيمي نفسه في مباراتي ديبورتيفو وألافيس وريال سوسييداد ضد ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقوم تليفزيون ريال مدريد عادة هذا الموسم بعمل مقاطع عن كل حكم يخوض الميرنجي لقاء تحت إمرته، قبل أن تنطلق صافرة البداية، ما أساء إلى العديد من الحكام ودعى كثيرًا من الأندية إلى شكوى ريال مدريد في هذا السلوك رسميًا.

وجاء بيان إشبيلية كما يلي: "يريد نادي إشبيلية تقديم بيان رسمي عن هذه الأحداث إلى الهيئات الفيدرالية، من أجل تقييم ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الأحداث انتهاكًا للوائح العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أو أي لوائح أخرى تنطبق عليه".

وأضاف: "يرغب النادي أيضًا في التأكيد على إدانته القوية لهذه السلوكيات والحملات المنظمة لتقويض صورة الهيئة التحكيمية، مما يلحق أضرارًا جسيمة بكرة القدم الإسبانية ويثير الشك في نزاهة المنافسة، ويكرر النادي إدانته القوية لهذه السلوكيات والحملات المدبرة لتقويض صورة المؤسسة التحكيمية".