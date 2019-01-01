تير شتيجن يثير قلق جماهير برشلونة بشأن مستقبله

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة يثير قلق جماهير الفريق حول مستقبله في الليجا.

أثار النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة قلق جماهير النادي الكتالوني بشأن مستقبله في صفوف البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بشكل خاص لجول.كوم و"دازن" وأكد خلالها أن كل شيء ممكن في كرة القدم.

وقال شتيجن: "في كرة القدم لا يمكنك أبدًا أن تعرف ما الذي سيحدث، أريد أن أجعل النادي والجماهير سعداء وأن أترك بصمتي هنا".

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وأضاف عن الكلاسيكو: "دومًا ما نتطلع لتلك المباريات التي تجعل الجميع متحمسًا، ريال مدريد خصم قوي للغاية ومواجهته تكون خطرة".

وأكمل: "ريال مدريد وقعوا في نفس المشاكل التي مرينا بها في بداية الموسم، لقد أصبح الدوري الإسباني أكثر قوة بشكل خاص على المستوى البدني ومثل تلك المباريات لم تصبح ببساطة الزمن الماضي".

واسترجع ذكريات أول كلاسيكو له: "لم ألعب تلك المباراة وكنت غاضبًا للغاية لأنني أردت المشاركة في كل المباريات، لكنني تطورت كثيرًا منذ ذلك اليوم".

جدير بالذكر أن تير شتيجن كان قد انضم لبرشلونة في صيف ٢٠١٤ ويستمر تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.