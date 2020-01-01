تير شتيجن حلم تشيلسي المستحيل

تشيلسي يريد تير شتيجن لخلافة كيبا ولكنه يعلم صعوبة افتكاكه من برشلونة

يريد تشيلسي تعزيز صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية وهو ما حدث بالفعل بعد التعاقد رسميًا مع عدد من الأسماء الرنانة.

وأنهى تشيلسي صفقات هامة بالتعاقد مع حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من لايبزيج، ويتبقى له تعزيز الخط الخلفي سواء بالدفاع أو حراسة المرمى.

وفيما يخص حراسة المرمى، يبدو أن تشيلسي يضع أمامه حلم التعاقد مع الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن على الرغم من صعوبة حدوث ذلك.

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وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنهم في برشلونة ليس لديهم أي أخبار عن اهتمام تشيلسي بخدمات حارسهم، ويؤكدون أنه ليس للبيع على الإطلاق.

ومن جهتها، أشارت عدة صحف إنجليزية أن تشيلسي مهتم بخدمات الحارس الألماني، حيث ذكرت تيليجراف أن تشيلسي مستعد لتقديم عرض مالي كبير بالإضافة إلى الحارس كيبا لإغراء برشلونة.

في هذا السياق، يفكر تشيلسي في حارس مرمى آخر في الدوري الإسباني وهو هدف صعب أيضًا، حيث يريد التعاقد مع يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد.

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يذكر أن كيبا قد ارتكب عددًا من الأخطاء هذا الموسم والتي جعلت تشيلسي يخسر العديد من النقاط السهلة والتي أكدت حاجة البلوز لحارس بشخصية أكبر.