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أخبار الانتقالات: أوباميانج ينتظر برشلونة وتشيلسي يتحرك لهافيرتس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 2019-20
Getty/Goal

أوباميانج ينتظر برشلونة ويرفض التجديد لآرسنال

2020-07-21T10:25:46Z

الجابوني يحلم بمزلاملة ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لا يزال يفكر بشكل جدي في الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن اللاعب رفض عدة عروض من آرسنال لتجديد تعاقده في الفترة الماضية.

Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2019-20
Getty

فابيو باراتيتشي يحسم مصير ساري

2020-07-21T10:24:33Z

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس أن المدرب ساري لن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي سبورت": "دون أي شك ماوريتسيو ساري سيكون المدير الفني الخاص بيوفنتوس خلال الموسم المقبل".

يوفنتوس يسبق إنتر لتوقيع كييزا

2020-07-21T10:22:26Z

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس عاد بقوة لسباق الحصول على خدمات فيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا والذي يقدر ناديه قيمته بـ50 مليون يورو.

البيانكونيري سيعتمد في سباقه مع الإنتر على دفع المبلغ المطلوب كاملًا وهو ما لا تستطيع إدارة ثعابين ميلانو القيام به

Federico Chiesa
Getty

يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش

2020-07-21T10:20:21Z

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.

تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية

Milinkovic-Savic Lazio Verona
Getty Images

صفقة تبادلية بين ميلان وفرانكفورت

2020-07-21T10:18:01Z

أكد رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن العمل على الصفقة التبدالية مع ميلان بانتقال ريبيتش للروسونيري مقابل خروج أندري سيلفا للنادي الألماني قد يكون الحل الأخير الذي لا مفر منه.

ويلعب كلا اللاعبين في فريقيهما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رئيس فرانكفورت في تصريحات صحفية: "شراء سيلفا سيكون أمرًا صعبًا في الظروف الحالية ونقص الموارد لذلك علينا وضع المبادلة مع ريبيتش في الحسبان كحل أخير".

Andre Silva Ante Rebic
Getty

منافسة بين ميلان وليستر سيتي على أجير

2020-07-21T10:16:05Z

حسب سكاي سبورت، فإن ميلان يجد منافسة قوية من ليستر سيتي للحصول على خدمات كريستوفر أجير مدافع سيلتك الأسكتلندي.

دي مارزيو أكد أن براندن رودجرز مدرب الثعالب الحالي ونادي سيلتك السابق يسعى للم الشمل مع مدافعه من جديد ويلقى كل الدعم من الإدارة.

ميلان يفاوض برشلونة على لاعبه من خلال وسيط

2020-07-21T10:14:58Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان بدأ في التفاوض بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون المعار لريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تواجد أحد الوسطاء في مدينة ميلانو اليوم لمناقشة إدارة النادي الإيطالي في الصفقة

بن ناصر مازال مطلوبًا في مانشستر سيتي

2020-07-21T10:13:25Z

هل يزامل الجزائري مواطنه رياض محرز؟

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يلاحق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، حيث يسعى المدرب الإسباني لضمه لصفوفه مقابل 50 مليون يورو

Ismael Bennacer Milan
Getty Images

ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي

2020-07-21T10:11:24Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.

منافسة على موهبة الدوري الأمريكي

2020-07-21T10:10:01Z

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.

خاص | تشيلسي يبدأ مفاوضات هافيرتس ويحدد قيمة الصفقة

2020-07-21T10:08:02Z

البلوز يتحرك نحو صفقته التالية

بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.

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Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 2019-20
Getty/Goal