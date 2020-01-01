أخبار الانتقالات: أوباميانج ينتظر برشلونة وتشيلسي يتحرك لهافيرتس

أوباميانج ينتظر برشلونة ويرفض التجديد لآرسنال
فابيو باراتيتشي يحسم مصير ساري
أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس أن المدرب ساري لن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي سبورت": "دون أي شك ماوريتسيو ساري سيكون المدير الفني الخاص بيوفنتوس خلال الموسم المقبل".
يوفنتوس يسبق إنتر لتوقيع كييزا
يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.
تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية
صفقة تبادلية بين ميلان وفرانكفورت
أكد رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أن العمل على الصفقة التبدالية مع ميلان بانتقال ريبيتش للروسونيري مقابل خروج أندري سيلفا للنادي الألماني قد يكون الحل الأخير الذي لا مفر منه.
ويلعب كلا اللاعبين في فريقيهما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال رئيس فرانكفورت في تصريحات صحفية: "شراء سيلفا سيكون أمرًا صعبًا في الظروف الحالية ونقص الموارد لذلك علينا وضع المبادلة مع ريبيتش في الحسبان كحل أخير".
منافسة بين ميلان وليستر سيتي على أجير
حسب سكاي سبورت، فإن ميلان يجد منافسة قوية من ليستر سيتي للحصول على خدمات كريستوفر أجير مدافع سيلتك الأسكتلندي.
دي مارزيو أكد أن براندن رودجرز مدرب الثعالب الحالي ونادي سيلتك السابق يسعى للم الشمل مع مدافعه من جديد ويلقى كل الدعم من الإدارة.
ميلان يفاوض برشلونة على لاعبه من خلال وسيط
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان بدأ في التفاوض بالفعل مع برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون المعار لريال بيتيس.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تواجد أحد الوسطاء في مدينة ميلانو اليوم لمناقشة إدارة النادي الإيطالي في الصفقة
بن ناصر مازال مطلوبًا في مانشستر سيتي
هل يزامل الجزائري مواطنه رياض محرز؟
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يلاحق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان.
جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، حيث يسعى المدرب الإسباني لضمه لصفوفه مقابل 50 مليون يورو
ميلان يحسم صفقة دومينيك سوبوسلاي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد حسم بالفعل صفقة ضم اللاعب دومينيك سوبوسلاي من صفوف سالزبورج النمساوي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميلان نيوز" المقرب من النادي، حيث أكد أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن رالف رانجنيك مديرًا فنيًا للفريق.
منافسة على موهبة الدوري الأمريكي
كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي ميلان لن يحصل على خدمات اللاعب الأمريكي جيانلوكا بوزيو موهبة كانساس سيتي بسهولة كما كان يتوقع.
وبحسب ما ذكر موقع "فوتبال أورانج" فالنادي الإيطالي يواجه منافسة من الداخل متمثلة في يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر، ومن الخارج متمثلة في مانشستر يونايتد وفينورد.
خاص | تشيلسي يبدأ مفاوضات هافيرتس ويحدد قيمة الصفقة
البلوز يتحرك نحو صفقته التالية
بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.
جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.