تيري هنري يحذر سان جيرمان وميسي!

تيري هنري يدق ناقوس الخطر لباريس سان جيرمان.

حذر الفرنسي تيري هنري، نادي باريس سان جيرمان، من خطورة الاعتماد على تشكيلته المدججة بالنجوم لأنها قد لا تكون كافية لتحقيق الألقاب.

ونصح، الهداف التاريخي لنادي أرسنال، الفريق الباريسي ومدربهم ماوريسيو بوتشيتينو بخلق توازن بين الهجوم والدفاع لتحقيق البطولات.

وعزز باريس صفوفه هذا الصيف بعدد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويديجي دوناروما وفاينالدوم وأشرف حكيمي.

وقدم الفريق الباريسي نجومه قبيل مباراتهم مع ستراسبورج في الدوري الفرنسي، وسط حالة من النشوة والفرحة لجماهير الفريق خاصة بسبب قدوم ميسي، هداف برشلونة التاريخي.

ما نصيحة هنري لباريس؟

تحدث تيري هنري في برنامج تلفزيوني فرنسي وقال عن صفقات باريس الجديدة: "التوازن هو الأكثر أهمية. نتحدث عن أعظم اللاعبين في الهجوم لكن تحتاج للتوازن".

وواصل لاعب برشلونة الأسبق "لو تحدثنا عن الفريق الذي لعبت له في برشلونة، الناس تنسى أننا لم نستقبل أهدافًا كثيرة. في العموم الفرق التي لا تستقبل أهدافًا كثيرة لا تكون بعيدة عن الألقاب أو حتى من دوري الأبطال".

ولم يحقق باريس بطولة دوري الأبطال من قبل، ووصل لنهائيها مرة واحدة وخسر اللقب أمام بايرن ميونخ في 2020.

مم يخاف تيري هنري؟

وواصل هنري إبداء مخاوفه على فريق العاصمة الفرنسية وقال: "بعد ذلك حينما يكون معك لاعبين خارقين؛ يكون الأمر أكثر سهولة، لكن حينما أرى وضع باريس الحالي فإنهم يستقبلون أهدافًا كثيرة، صحيح هناك نقص في اللاعبين لكن التوازن أهم شيء".

ويغيب عن باريس عدد من نجومه بسبب تأخر عودتهم من عطلاتهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في يورو 2020 أو كوبا أمريكا.

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