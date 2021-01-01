هنري: ميسي جعل نجوم برشلونة كالأطفال ورونالدو لا يستطيع ذلك

كيف كان أسطورة آرسنال وبرشلونة تييري هنري يرى ميسي في التدريبات؟

قال نجم آرسنال وبرشلونة سابقًا الأسطورة الفرنسية تييري هنري إن ما كان يفعله ليونيل ميسي في تدريبات الفريق الكتالوني أمام نجوم كتشافي وإنييستا وبوسكيتس وبويول ويايا توريه لا يصدق.

وانضم المهاجم الفرنسي من أرسنال إلى برشلونة صيف العام 2007، في صفقة كلفت خزائن النادي الكتالوني حوالي 18 مليون يورو فقط وقتها.

وحول ذلك، كان ليونيل ميسي قد بدأ يحصل على فرصه للمشاركة أساسيًا في هذا الوقت، حيث تألق في موسم 2007 وسجل هاتريك في شباك ريال مدريد.

وقال تييري هنري عن ميسي إنه حقًا ظاهرة وقد نجا عدد قليل جدًا - إن وجد - من المدافعين الذين لعبوا في مواجهته دون التعرض للإذلال.

وأضاف: "في إحدى المرات التي كان غاضبًا فيها في التدريبات قام باستلام الكرة من حارس المرمى ثم مر بين جميع اللاعبين قبل أن يضع الكرة في الشباك"

"وتابع: "هذا ما كان يفعله في الملعب وهو يشبه ما كنت أقوم به في المدرسة، أمام الأطفال وليس أمام لاعبين دوليين حققوا العديد من الألقاب مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم".

وأردف: "لقد فعلت أشياء من هذا القبيل أيضًا ضد الأطفال الصغار، لكن ميسي فعل ذلك ضد بعض من أفضل اللاعبين في العالم:وأبرزهم يايا توريه، بويول، إنييستا، تشافي، بوسكيتس."

وأكد: "لم تكن هذه المرة فقط. لقد فعلها عدة مرات، هذا جعلني أتساءل، هل يمكن لرونالدو أن يفعل ذلك؟ قلت في داخلي، "حسنًا، لم أره يفعل ذلك من قبل."

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يذكر أن ميسي وهنري قد تجاورا في برشلونة لـ 3 مواسم، فاز خلالها الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وحقق السداسية التاريخية في 2009.