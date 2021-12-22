تيباس ينصح برشلونة: هذه طريقة التعاقد مع هالاند

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الطريقة التي يجب أن يتبعها نادي برشلونة إذا ما أراد التعاقد مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعد التعاقد مع هالاند أحد أحلام جوان لابورتا رئيس برشلونة، رغم الصعوبات التي يعيشها النادي اقتصاديًا في الآونة الأخيرة.

وشدد تيباس على أن وضع برشلونة الحالي لا يمكن أن يُسعد رابطة الدوري الإسباني، لأن النادي الكتالوني وريال مدريد هما قاطرتا "الليجا".

ماذا قال تيباس؟

أجرى تيباس مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، تحدث خلالها عن الخطوات التي يجب أن يتخذها برشلونة للتعاقد مع هالاند، والوضع الاقتصادي الحالي للنادي الكتالوني.

وقال: "لابورتا يعرف ما يجب عليه فعله وأن الوضع معقد، لقد قدمت له توصياتي بالفعل".

وأضاف: "إنه يعلم أن أمامه الكثير من العمل وأنه يجب أن يكون هناك حلول لأن هناك بعض المشاكل في الأصول".

كيف يتعاقد برشلونة مع هالاند؟

لابورتا تحدث عن كيفية ضم هالاند قائلًا: "المشكلة هي أن كتلة رواتب برشلونة تجاوزت الحد المسموح به بشكل كبير، وذلك نتيجة لخسائر العام السابق - 487 مليون يورو - يجب عليهم العمل على معيار الربع".

وتنص القاعدة على أن الأندية التي تتجاوز فاتورة الرواتب يمكنه إنفاق 25% فقط من الدخل أو ما تم ادخاره لتسجيل لاعبين جدد.

وهذا يعني أن برشلونة يمكن الآن تسجيل اللاعبين في يناير المقبل إذا تمكن من توفير أربعة أضعاف الراتب الذي ينفقه على الوافدين الجدد.

وأضاف تيباس: "يعتمد ذلك على مستوى الانتقالات التي تتم والمغادرين، من الواضح أن برشلونة سيكون قادرين على ضم لاعب بهذه القاعدة".

لكن ذلك لن يكون كافيًا لضم هالاند لأنه مع راتب النرويجي، الذي سيكون مرتفعًا كما هو متوقع، لا يمكنه الاعتماد على تلك القاعدة.

وأكمل تيباس: "يجب أن يخرج برشلونة من هذه القاعدة للحصول على لاعب مثل هالاند".

وتابع: "نعلم جميعًا أنهم يريدون راتبًا كبيرًا، وما يطلبه بوروسيا دورتموند أيضًا، هذا ليس ضمن إمكانيات برشلونة في ظل اللوائح".

وشدد رئيس رابطة الدوري الإسباني: "يجب أن يتعافى برشلونة من جميع الخسائر التي حدثت وهذا أمر معقد للغاية لأننا نتحدث عن 500 مليون يورو للموازنة بين الخسائر والدخل الجديد، ومن المهم أن يعود برشلونة ليكون لديه حد رواتب أكثر تنافسية كما حدث حتى هذا الموسم".

ويرى تيباس أن اتفاق برشلونة مع صندوق "CVC" والانضمام إلى بقية أندية الدوري الإسباني، يمنح برشلونة الدخل الذي من شأنه أن يخفف مشاكل برشلونة المادية على المدى القصير.

اقرأ أيضًا

من الترشح للكرة الذهبية إلى لاعب زجاجي .. هل انتهى نجولو كانتي؟

بتواجد رونالدو ومبابي .. التشكيل المثالي الأوروبي لعام 2021

جول 25 | جميع المرشحين لقائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا لعام 2021

